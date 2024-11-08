Ardahan'da kaybolan hayvanları Jandarma buldu

Ardahan merkeze bağlı Tepeler köyünde vatandaşların yardım talebinde bulunmasıyla 17 Ekim'de çalınan 13 adet büyükbaş hayvan, Jandarma Suç Araştırma Timi dedektiflerince yapılan çalışmada ele geçirildi.



Olayla ilgili 5 hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Ardahan merkeze bağlı Balıkçılar köyünde, 13 Ekim'de çalınan 1 adet büyükbaş hayvan JASAT dedektiflerince yapılan çalışmada Kars'ın Susuz ilçesinde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.