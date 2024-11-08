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Güncel
AA 08.11.2024 14:00

Samsun'da 11 bin litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 11 bin 9 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 11 bin litre etil alkol ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Etil alkolün yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığını tespit eden ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bir kamyon ile kamyonette yapılan aramada 11 bin 9 litre etil alkol, 13 bin 50 alkol aroması, 2 şişe alkollü içki, 6 cep telefonu ile 4 cep telefonu şarj aleti ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Zanlılar H.A., Y.Z.E. ile M.Y'nin işlemleri sürüyor.

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Samsun Sahte Alkol
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