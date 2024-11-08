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Güncel
TRT Haber 08.11.2024 13:22

Kuzey Makedonya’da 'Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku' paneli

Kuzey Makedonya’daki Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nde 'Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku' paneli gerçekleştirildi.

Kuzey Makedonya’da 'Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku' paneli

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun destekleriyle “Üniversiteler Arası İletişim Fikirleri Yarışması”nın bu yıl 14’üncüsü düzenlendi. 

Kuzey Makedonya’nın Gostivar kentindeki Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nde “Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku” başlıklı panel gerçekleştirildi.

RATEM Bilişim Genel Müdürü Yusuf Gürsoy moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Ahmet Vecdi Can ve RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şerbetçioğlu’nun yanı sıra Türkiye’den ve bölgeden alanında uzman akademisyen ve sanatçılar konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar panelde, radyo televizyon yayıncılığında gelinen durum değerlendirmesi yapılarak korsanla mücadelede yapılabilecekler ile hukuki yaptırımlar ve izlenmesi gereken yollar hakkında bilgiler verdi.

Üniversiteler Arası İletişim Fikirleri Yarışması’yla fikir eserlerinin korunması, kamuoyunun korsanla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi, sektörel farkındalığın artırılması, görsel, işitsel ve yazılı basında yayınlanacak nitelikli bir iletişim fikri ve kampanyası oluşturulması hedefleniyor. 

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