Konya'dan “Sıfır Atık” için yoğun gayret

“Sıfır Atık” konusundaki proje ve uygulamalarıyla önemli bir mesafe kat eden Karatay Belediyesi, önemli bir programa daha ev sahipliği yaptı.



Sanayilerde üretim prosesleri sonucunda oluşan imalat atıklarının çevre mevzuatları kapsamında yönetilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyeleri iş birliğiyle “Sanayi Atıkları Yönetim Toplantısı” gerçekleştirildi.



Karatay Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Karatay Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdür Yardımcısı Özgür Somuncu, Konya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürü Mehmet Akif Belen, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik ile Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyelerinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürleri, Zabıta Müdürlükleri ile Konya'daki sanayi sitesi yönetimlerinin temsilcileri katıldı. Sanayici, sanayi atıkları yönetimi konusunda bilgilendirildi.



Toplantıda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürlüğü temsilcileri ile Konya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı temsilcileri, Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyelerinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürleri; çevre mevzuatları çerçevesinde atığın ve atık türlerinin ne olduğu, atıkların bertaraf ve geri kazanım yöntemleri, atık üreticisinin ve sahibinin yükümlülükleri, ilçe belediyelerinin toplamakla yükümlü olduğu atıklar ve bilgilendirme sonrasında sahada yürütülecek çalışmalar hakkında Konya'nın sanayi siteleri yönetimleri ve temsilcilerine yönelik olarak ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı.



Programda, önümüzdeki günlerde sanayicilere yönelik olarak başlatılacak yerinde eğitim ve bilgilendirme çalışmasının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Entegre Çevre Bilgi Sistemi uygulamasının nasıl kullanılacağı, Atık Taşıma Talebi'nin nasıl oluşturulacağı, Atık Beyan Sistemi, belediyelerin toplamakla sorumlu olduğu atık türleri ile daha sonra yapılacak saha denetimleri ve bunun sonucundaki muhtemel idari yaptırımlar gibi daha birçok konuda yapılacak bilgilendirilme çalışmaları hakkında da sunumlar gerçekleştirildi.