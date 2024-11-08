Açık 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.11.2024 12:47

Isparta’da kontrolden çıkan otomobil yan yattı: 2 yaralı

Isparta’da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Isparta’da kontrolden çıkan otomobil yan yattı: 2 yaralı

Kaza, saat 21.15 sıralarında Yalvaç ilçesi Görgübayram Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp yan yattı.

Kazada sürücü Hüseyin Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Alihan Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
112 Acil Çağrı Merkezi Isparta Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Konya'dan “Sıfır Atık” için yoğun gayret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:25
ABD'nin California eyaletinde orman yangını nedeniyle 132 yapı yok oldu
14:22
TİTCK Ulusal Kontrol Laboratuvarına uluslararası tescil
14:17
Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğüne seçtiği Wiles, stratejik yetkilere sahip olacak
14:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
13:54
Yargıda yeni dönem 9. Yargı Paketi'yle başlayacak
13:51
Türk Devletleri Teşkilatı'nın hatıra parası satışa sunuldu
İstanbul’da deniz suyu çekildi, balıkçılar avlanmaya çıkamadı
İstanbul’da deniz suyu çekildi, balıkçılar avlanmaya çıkamadı
FOTO FOKUS
Taksim Meydanı’ndaki boru patladı, metro istasyonuna su aktı
Taksim Meydanı’ndaki boru patladı, metro istasyonuna su aktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ