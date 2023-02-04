Amanoslar'daki Zorkun Yaylası'na çıkan Vali Yılmaz'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Oktay Deniz eşlik etti.

Çocuklarıyla ormanlık alana yem bırakan Yılmaz, "Amanoslar'a çok kar yağdı. İnşallah daha çok yağmasını arzu ediyoruz. Bugün, kar yağması nedeniyle burada yaşayan canlıların aç kalmamaları için yemlerimizi bıraktık. Burası çok çeşitli kuş ve canlının yaşadığı bir alan. Dolayısıyla bu canlıların aç kalmaması için her sene bunu yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.