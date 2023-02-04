Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de sahipsiz hayvanlar için bazı noktalara yiyecek bırakıldı
Hakkari Belediyesi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için bazı noktalara mama ve yiyecek bıraktı.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte son günlerde etkili olan kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışma yürüttü.
Hakkari-Çukurca kara yolundaki belirli yerlere yiyecek ve mama bırakan ekipler, söz konusu hayvanların bakımlarını da yaptı.
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