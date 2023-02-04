Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte son günlerde etkili olan kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışma yürüttü.

Hakkari-Çukurca kara yolundaki belirli yerlere yiyecek ve mama bırakan ekipler, söz konusu hayvanların bakımlarını da yaptı.