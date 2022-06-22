İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği 20 şüpheliye yönelik Osmaniye merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Osmaniye ve Adana'daki adreslerde bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hakkında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli aranıyor.