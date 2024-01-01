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Güncel
AA 01.01.2024 15:56

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi şüphelilerin yılbaşında eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini belirleyen polis, Osmaniye, Nevşehir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki dijital dokümanlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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