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Güncel
AA 01.01.2024 15:28

Balıkesir'de yeni yılın ilk bebekleri ikiz dünyaya geldi

Balıkesir'de yeni yılın ilk bebekleri ikiz oldu.

Balıkesir'de yeni yılın ilk bebekleri ikiz dünyaya geldi

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde, saat 00.01 ile 00.02 de ikiz tüp bebek dünyaya geldi.

Ailesi 10 yıl sonra dünyaya gelen bebeklerine Yaman ve Buğlem ismini verdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile eşi Şenay Ustaoğlu da aileyi ziyaret etti.

Aileyi tebrik eden Ustaoğlu, Balıkesir'de 2024'ün ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini belirterek, aileyi tebrik etti.

Vali Ustaoğlu ve eşi Yaman ve Buğlem bebek için aileye çeyrek altın hediye etti.

İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve Hastane Başhekimi Abdullah Osman Koçak da ziyarette hazır bulundu.

Ustaoğlu, hastane çalışanlarının da yeni yılını kutladı.

Öte yandan Vali Ustaoğlu, yeni yıl çalışmaları kapsamında polis ve jandarma uygulama noktalarını da ziyaret etti.

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