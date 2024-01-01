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Güncel
AA 01.01.2024 14:56

Samsun'da jandarma ekipleri yılbaşı gecesi yoğun denetim yaptı

Samsun'da jandarma ekipleri yılbaşı gecesi asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulama yaptı.

Samsun'da jandarma ekipleri yılbaşı gecesi yoğun denetim yaptı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ve Trafik Jandarması Timlerince kent giriş çıkışlarında ve jandarma sorumluluk alanlarında yoğun denetimler gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde asayiş tedbirleri kapsamında 141 asayiş timi, 7 motosikletli asayiş timi, 8 jandarma suç araştırma timi, 1 TEM timi, 2 KOM timi, 2 istihbarat timi, 1 komando timi, 6 köpek unsuru olmak üzere toplam 168 tim ve unsurda 622'si erkek, 5'i kadın olmak üzere 627 personel görev aldı.

Denetimlere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hakan Fırat, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mustafa Koçyiğit, trafik, asayiş, KOM ve TEM şube müdürleri de katılım sağladı.

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