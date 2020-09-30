Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt temin edip, sattıkları iddiasıyla Osmaniye, Adana, Hatay ve Şanlıurfa'da adresleri belirlenen zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, depo ve tesislerde 40 ton kaçak akaryakıt ile 316,5 ton atık yağ ele geçirildi, 23 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.