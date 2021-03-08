Karacabey, kendisine eşlik eden Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Daire Başkanı Mehmet Koç ile birlikte Beyşehir'de Orman İşletme Müdürlüğü'nün Kurucuova İşletme Şefliği'ni ziyaret etti.

İslibucak Yangın İlk Müdahale Ekip Binası, Kızoluk mevkiinde yer alan gençleştirme sahaları ve kuruluşu yapılacak olan Kızıloluk A tipi mesire yerinde incelemeler yapan Karacabey, Orman İşletme Müdürü Fırat Arıkan ve Kurucuova İşletme Şefi Onur Kanburoğlu'ndan sahada gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Arazi programının ardından Karacabey, Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Karacabey, burada İşletme Müdürü Fırat Arıkan ve işletme şefleri ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Karacabey, "Konya ilimizde ağaçlandırma, toprak muhafaza ve erozyon kontrolü, mesire yeri kuruluşu gibi yürütmekte olduğumuz projeleri yerinde inceledik. Çalışmalarda emek veren mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.