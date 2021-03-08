Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede salgının artması nedeniyle alınan önlemleri arttırdıklarını söyledi.

Salgınla hep birlikte mücadele ederek başarıya ulaşabileceklerini vurgulayan Helvacıoğlu, vatandaşlardan özellikle maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

"Önlemler kapsamında okul öncesi, ilk ve orta dereceli okulların yüzde 75'i kapandı"

İlçede vaka sayısının daha artmaması için bazı okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğini vurgulayan Helvacıoğlu,"Önlemlerimizi daha da sıkılaştırdık. Mahallelerde, sokaklarda karantina bölgeleri oluşturduk. Tüm ekiplerimiz pandemi ile mücadele ediyor. Artık herkes kendi önlemini alacak. Sağlık çalışanlarımızı, esnaflarımızı düşünüyorsak bu önlemleri almak zorundayız. İlçemizde önlemler kapsamında okul öncesi, ilk ve orta dereceli okulların yüzde 75'i kapandı. Koronavirisün yoğunluğuna göre okullar belirlendi. 10 gün süreyle okullar kapalı olacak." dedi.

Helvacıoğlu, sosyal mesafe ve maske kuralı ile alınan önlemlere uyulması halinde, iki haftaya kadar ilçede salgının etkisinin azalacağını söyledi.