Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orhangazi'de tırın elektrik direğine çarpması sonucu mahallenin elektriği kesildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın elektrik direğine çarpması nedeniyle bölgeye bir süre elektrik verilemedi.
İlçeye bağlı kırsal Bayırköy Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 11 AAT 572 plakalı tır, yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Direği deviren tır, yolun karşısındaki evin duvarına da çarptıktan sonra durabildi.
Kaza nedeniyle yolu ulaşıma kapanan ve enerji kesintisi yaşanan mahalleye ekipler sevk edildi.
Fayans yüklü tırın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
UEDAŞ ekiplerinin çalışmasının ardından mahalleye elektrik verilmeye başlandı.
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