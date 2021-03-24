Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattı direği devrildi, yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Batman'da gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattı direği devrildi.
Batman Güney Çevre Yolu, buradaki direğin devrilmesi sonucu çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, vinçlerle direği kaldırma çalışması sürdürülüyor.
Etiketler: Fırtına
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