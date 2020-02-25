Vali Seddar Yavuz, makamında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, hayırlı bir hizmetin mutluluğunu yaşamak vesileyle bir araya geldiklerini söyledi.

Sakaoğlu'nun doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği memleketini unutmayarak Aile Sağlığı Merkezi yapma düşüncesinin kendilerine intikal ettiğini belirten Yavuz, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) verdiği talimatla proje tadilatının yapıldığını ve tüm süreçlerin de tamamlanmak suretiyle temel atma aşamasına gelindiğini ifade etti.

Vali Yavuz, güzel bir hizmet ve yatırım olacağını vurgulayarak, "2 milyon 700 bin lira civarında bir rakama tekabül ediyor. Bina, zemin artı 2 kat ve bin metrekare kapalı alana sahip olacak." dedi.

Talep üzerine "Gülyalı Birsen İhsan Sakaoğlu Aile Sağlığı Merkezi" olarak isimlendirilmesi konusunda da protokole hüküm koyduklarını kaydeden Yavuz, "Tüm Ordulu kardeşlerimizin, Ordulu iş insanlarımızın memleketlerini unutmamalarını, başta eğitim yatırımları olmak üzere sağlık alanına da ilgi duymalarını bekliyoruz. İş insanlarımızın memleketlerinde okul yenilemelerinde rol almalarını, anne baba ya da kendi isimlerini yaşatmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Vali Yavuz, yapılacak merkezin, önemli bir ihtiyacı karşılayacağına dikkati çekerek,Sakaoğlu'nu tebrik etti.

Hüseyin Sakaoğlu ise anne ve babası adına hayır yaptırmak istediğini belirterek, "'İlçede ihtiyaç olan neyse onu yapalım' dedik. Aile Sağlığı Merkezi yapmaya karar verdik. Proje Ankara'da hazırlandı ancak burada revize edildi. En geç kasım ayı içinde teslim etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu ve iş insanı Sakaoğlu arasında protokol imzalandı.