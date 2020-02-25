AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, 2 ay önce ilçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki cam kemik hastası Selahattin Orçan'ı evinde ziyaret etti. Orçan, Başkan Okumuş'tan hastalığı nedeniyle evinden çıkmakta zorlandığını belirterek, evine asansör yapılmasını istedi.

Engellinin bu isteğine kayıtsız kalmayan Okumuş, Orçan'ın bu isteğinin en kısa sürede gerçekleştirileceği sözünü verdi. Okumuş'un talimatıyla engelli gencin evine asansör yapıldı.

Selahattin Orçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal projeleriyle güzel işleri imza atan Türkoğlu Belediyesince tarafından asansör hayalinin gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Osman Okumuş'un engellilerle yakından ilgilendiğine hep şahit olduğunu belirten Orçan, desteğinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Asansör ile hayatının kolaylaştığını ifade eden Orçan, "Her zaman babam evde olmuyor ve eve inip çıkmam çok zor oluyordu. Eve çıkarmaları için amcalarımı, dayılarımı arıyordum. İstediğim gibi çarşıya gidiyorum, geziyorum geliyorum. Hepsinden Allah razı olsun teşekkür ediyorum." diye konuştu.

