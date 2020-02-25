"Tek dostu" olarak nitelendirdiği kitapları koyunlarını otlatırken de elinden düşürmeyen Demirtaş'a, Anadolu Ajansının (AA) yaşam hikayesini duyurmasının ardından birçok kişi ve kuruluş kitap gönderdi, televizyon kanalları belgesel teklifinde bulundu.

Esme Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap desteğinin yanı sıra bazı televizyonlardan belgesel yapmak için kendisine ulaşıldığını, gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Hakkındaki haberlerin medyada yer almasının ardından Türkiye'nin dört bir tarafından insanların kendisine ulaştığını dile getiren Demirtaş, "Türkiye'nin birçok yerinden insanlar arıyor, tebrik ediyor. Hayat hikayemi belgesel yapmak isteyenler oluyor. Yaz aylarının gelmesini bekliyoruz. Aldığım en güzel hediyeler kitaplar oluyor. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Hikayesi ile herkese örnek oldu"

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise Demirtaş'ın kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Böylesine örnek bir insanın ilçelerinden çıkmış olmasının mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Altun, "Esme teyzemiz hikayesi, azmi ve kitaplara düşkünlüğü ile herkese örnek oldu. Okuma sevdasına katkı sunabilmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Esme teyzemizin hikayesini gün yüzüne çıkaran ve gündeme taşıyan Anadolu Ajansı ailesine ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

BKM Kitabevi yöneticisi Kutbettin Bingölbali de Demirtaş'ı haberlerde görünce çok mutlu olduğunu, bu tür hayat öykülerini çocuklar ve genç nesiller için iyi birer örnek olarak gördüğünü aktardı.

Demirtaş'ın okuma aşkına kayıtsız kalmadıklarını ve kitap seti hediye ettiklerini kaydeden Bingölbali, şöyle konuştu:

"Anne ve babalardan isteğim, çocuklarını alışveriş merkezlerine değil kitabevine götürsünler. Çocuklara kitabı sevdirmek istiyoruz. İnsanlar, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kitabevini açmamıza rağmen neden Bursa dışına çıkmadığımızı sorguluyor. Ancak bkmkitap.com adresinden Türkiye'nin dört bir yanındaki köylere kadar kitaplarımızı gönderebiliyoruz. Sosyal sorumluluk bilinci ile Esme hanıma da kendi ilgi alanlarından oluşan bir set gönderdik. Kitaplığına bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize."