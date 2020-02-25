İlçe merkezinde bulunan Köylü Mahallesi'nde Vedat İnan, Taşbaşı Mahallesi'nde Beyaz Akgül, Kıymet Karaman, Fikret Hasar, Keziban Deregözü, Hasan Şen, Bakımlı Mahallesi'nde Eyüp Kuşu ve Hamit Ökten, Tepehan Mahallesi'nde ise Nedim Kekeç, Nurettin Karatekin ve Osman İlbeği'ye ait evler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesiyle boşaltıldı.

Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleri ile binalar yıkıldı.

İlçedeki hasarlı binaların yıkım işleminin süreceği belirtildi.