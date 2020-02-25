Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımı önlemeye yönelik çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uygulama yaptı.

Uygulamada bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 şüpheli yakaladı.