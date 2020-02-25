Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak bilinen Konuralp'teki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı kararla kazıların 12 aya yayılmasıyla bölgede çalışmalara ağırlık verildi.

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konuralp Müzesi Kazı Başkanlığında, Düzce Üniversitesi (DÜ) Bilimsel Danışmanlığı ve Düzce Belediyesi destekleriyle sürdürülen çalışmalarda bölgede ayakta kalmış en sağlam yapı olarak bilenen tiyatro bölgesinde kazı çalışmaları yürütülüyor.

Kazı Bilimsel Danışmanı DÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Emre Okan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ay sonunda başlayan çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bölgede kazı çalışmalarının 17 kişilik bir işçi ekibi ve 4 arkeolog himayesinde sürdüğünü belirten Okan, "Bu işçi sayısı artacak. 3 kurumun ortaklığıyla şu anda devam ediyor. Düzce Belediyesinin de çok ciddi lojistik ve işçi desteğiyle kazılar devam ediyor. Bu kazı, Türkiye'de 12 aya çıkmış 62 kazıdan biri." diye konuştu.

Kazıların tiyatro bölümünde yoğunlaştığını dile getiren Okan, "12 ay boyunca kesintisiz bir iş gücü bu alanda kendini gösterecek. Çalışmalar çok daha hızlı bir biçimde devam edecek. Tabii ki bilimsel kurallara bağlı bir biçimde çalışmaları gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.