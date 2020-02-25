Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Melekli beldesinde bulunan bir eğlence yerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Burada yapılan aramalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu maddesi ile 115 tabanca mermisi, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 65 fişek ele geçirildi.

Ayrıca iş yerinde fuhuş yapıldığını belirleyen jandarma, 16 kadın ile 2 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler, "fuhuş için yer temin etmek ve aracılık yapmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.