Ordulu ailenin 17 metrekarelik ağaç evi hafta sonları buluşma noktası oldu

4 çocuk babası Adnan Çandır, Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlamaların olduğu dönemde, ailesiyle ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Babalı Mahallesi'ndeki evinde kaldı.

Uzaktan eğitime geçilen bu süreçte İzmir'den ailesinin yanına dönen Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Aytekin Çandır, dedesinin hayali ağaç evi yapmak için harekete geçti.

Aytekin, babası İsmail ve dedesi Adnan Çandır ile evlerinin bahçesindeki meşe ağacına, yerden 6 metre yükseklikte, yaklaşık 17 metrekarelik ahşap ev yaptı.

Kütüklerle alt kısmı sağlamlaştırılan, yandaki çam ağacına destekle yapılan demir merdivenle çıkılan yapıya, eski zamanlara ait televizyon, radyo, gaz lambası, bakır kaplar ile 2 yatak konuldu.

Çandır ailesi, 3 yıldır boş zamanlarını, balkonunda doğa ve deniz manzarasının izlenebildiği ahşap evde geçiriyor.

82 yaşındaki Adnan Çandır, 15-20 günde yaptıkları evin çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Çandır, 3 yıllık ahşap evin çok güzel olduğunu belirterek, "Mesela yazın çıkıyoruz, oturuyoruz. Manzarayı seyrediyoruz. Gelen giden de çıkıp seyrediyor. Fotoğraf çekiyoruz" dedi.

"Misafirlerimizi de burada ağırlıyoruz"

52 yaşındaki İsmail Çandır da özellikle Kovid-19 sürecinde çokça vakit geçirdikleri babaevine, iş dolayısıyla artık hafta sonları geldiklerini anlattı.

Misafirleri de burada ağırladıklarını ifade eden Çandır, "Hafta sonları geliyorum. Oturuyoruz, çay demliyoruz, sohbet ediyoruz. Dışarıdan merak eden arkadaşlar oluyor. Onlar geliyor, fotoğraf çektiriyorlar. Annem ile babam da burada yaz döneminde kalıyor. Fındık, bağ ve bahçe işleri oluyor" diye konuştu.

Çandır, yapının balkonla yaklaşık 17 metrekare olduğunu kaydederek, "12 metrekare olan iç kısımda oturmak ve uzanmak için 2 yatak var. İstenirse kalınabiliyor. Serin ve çok güzel oluyor. Yaz döneminde beton ev sıcak oluyor. Eski eşyalara da meraklıyım. O nedenle içerisinde eski antika malzemelerimiz var" bilgisini paylaştı.

Manisa'da özel bir firmada çalışan makine mühendisi oğlunun bu tarz işlere meraklı olduğunu, yapıyı da onun katkısıyla yaptıklarını aktaran Çandır, çocuğunun devrilmeye karşı eğimi ayarladığını, rüzgara karşı da olumsuzluk yaşanmadığını sözlerine ekledi.