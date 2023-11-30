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Güncel
AA 30.11.2023 13:33

Aksaray'da akaryakıt istasyonu marketinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Aksaray'da bir akaryakıt istasyonu marketinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da akaryakıt istasyonu marketinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçeli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu marketinden 49 bin lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli R.G. ve M.Ş'yi kent merkezinde saklandıkları ikamette yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, maskeli ve şapkalı 2 kişinin markete girmesi ve kasadan paraları alıp uzaklaşması yer alıyor.

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