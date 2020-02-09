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Ordu'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda iki yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Giresun yönüne giden otomobil, kar yağışının etkili olduğu Perşembe-Bolaman yolu Doğan Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Yoldaki kaza nedeniyle iki yolcu otobüsü, iki tır ve iki otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobildeki ve otobüslerdeki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kara yolunda aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: ordu zincirleme trafik kazası giresunSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 17:11
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