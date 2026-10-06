Az Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.10.2026 09:38

Brent petrolün varili 99,79 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 99,79 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 99,79 dolardan işlem görüyor

Dün 103,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 100,32 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 99,79 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 88,77 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatları, G7 ülkelerinin stratejik rezervlerden 100 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisinin talep endişelerini artırmasıyla geriledi.

G7 ülkelerinin küresel enerji piyasalarındaki arz sıkışıklığını hafifletmek amacıyla aldığı karar kapsamında, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda rezervlerden 100 milyon varilin 4 aya yayılarak piyasaya sunulması planlanıyor.

G7 üyeleri ve ortaklarının ilk 20 günde önemli miktarda dizeli piyasaya sunması beklenirken, ihtiyaç halinde ilave stokların kullanılması da değerlendirilecek.

Fed'in yıl sonuna kadar sıkı para politikasını sürdüreceğine yönelik beklentiler de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Para piyasalarında Fed'in bu ay faiz oranını sabit tutma ihtimali yüzde 80'in üzerinde fiyatlanırken, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüksek seyrediyor. Sıkı para politikasının ekonomik aktiviteyi ve petrol talebini yavaşlatabileceği öngörülüyor.

Yemen'deki çatışmalar düşüşü sınırlıyor

Öte yandan, Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor. Yemen ordusunun Taiz'in batısındaki Muha kentinin kontrolünü ele geçirdiği bildirilirken, Husilerin Babulmendeb Boğazı çevresindeki etkinliğinin azalması enerji taşımacılığı açısından riskleri kısmen azaltıyor.

Buna karşın, Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırı kapasitesini koruması, bölgedeki enerji arzına ilişkin risklerin devam etmesine neden oluyor.

Ayrıca, OPEC+ grubunun 7 üyesinin kasım ayında üretim artışına gitmeme kararı da petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlandırıyor. Grubun bir sonraki toplantısının 1 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Brent petrolde teknik olarak 101,13 doların direnç, 100,11 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Petrol Brent Petrol Dolar Benzin Altın Akaryakıt Motorin
Sıradaki Haber
ABD'de ara seçimler yaklaşırken Demokratlar Temsilciler Meclisinde avantajlı görünüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:48
ASELSAN'a 157,9 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi
09:43
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon: 14 gözaltı
09:43
30 dolara aldı, 1,35 milyon dolara sattı
09:37
ABD'de ara seçimler yaklaşırken Demokratlar Temsilciler Meclisinde avantajlı görünüyor
09:29
TİGEM, 675 reforme küçükbaş satacak
09:07
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "77. Uluslararası Uzay Kongresi"nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "77. Uluslararası Uzay Kongresi"nin açılışına katıldı
FOTO FOKUS
Gümüşhane'de durakta bekleyen kadın kazadan kıl payı kurtuldu
Gümüşhane'de durakta bekleyen kadın kazadan kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ