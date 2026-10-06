ABD'de ara seçimler yaklaşırken Demokratlar Temsilciler Meclisinde avantajlı görünüyor

ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 33 koltuğunda seçime gidilecek.

Seçimlere ilişkin ülke geneli ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics'in (RCP) güncel haritasına göre, Demokratlar hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde mevcut sandalye sayılarına kıyasla kazanım elde edebilecek bir konumda bulunuyor.

RCP'nin 5 Ekim tarihli haritasında Senato için Demokratların 46, Cumhuriyetçilerin 45 sandalyesi güvenli veya avantajlı konumda gösterilirken, 9 sandalye "toss-up" olarak, yani başa baş şeklinde sınıflandırılıyor.

Temsilciler Meclisinde ise Demokratlar 226, Cumhuriyetçiler 185 sandalyede güvenli veya avantajlı konumda gösteriliyor. 24 sandalye ise iki parti arasında başa baş yarış kategorisinde yer alıyor.

Senato'da 9 sandalye başa baş

Senato'da çoğunluk için 51 sandalyeye ulaşılması gerekiyor.

RCP'nin başa baş kategorisinde gösterdiği 9 sandalye Alaska (C), Iowa (C), Kansas (C), Maine (C), Michigan (D), Minnesota (D), Ohio (C), Texas (C) ve Nebraska'da (C) bulunuyor.

Bu eyaletlerden 7'si Cumhuriyetçilerin, 2'si ise Demokratların elindeki koltuklardan oluşuyor. RCP'nin haritasında Cumhuriyetçilerin elindeki Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio ve Texas yarışları başa baş kategorisinde yer alırken, Michigan, Minnesota ve Nebraska da aynı kategoride gösteriliyor.

Temsilciler Meclisinde Demokratlar önde

Temsilciler Meclisinde çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor.

RCP'nin güncel haritasında Demokratlar 226, Cumhuriyetçiler 185 sandalyede güvenli veya avantajlı konumda gösterilirken, 24 sandalye "başa baş" kategorisinde bulunuyor. Bu bölgelerin 18'i Cumhuriyetçilerin, 5'i Demokratların elinde, bir bölgede ise mevcut sandalye dağılımı farklılık gösteriyor.

RCP, Temsilciler Meclisinde Demokratların mevcut sandalye sayısına kıyasla net 23 sandalye kazanabileceği bir tablo ortaya koyuyor. Senato için ise Demokratların net 4 sandalye kazanımı öngörülüyor.

RCP'nin başa baş olarak sınıflandırdığı Temsilciler Meclisi bölgeleri arasında Minnesota, Iowa, Nebraska, Kansas, Texas, Alaska, Michigan, Ohio ve Maine bulunuyor.

Bu 24 bölgenin 18'inin Cumhuriyetçilerin elinde olması, Temsilciler Meclisindeki yarışın önemli bölümünün Cumhuriyetçilerin mevcut sandalyelerini koruma mücadelesi üzerinden şekillendiğini gösteriyor.

Mevcut tablo nasıl?

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların 45 sandalyesi bulunuyor. İki bağımsız senatör ise genelde Demokratlarla birlikte hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda. Böylece Cumhuriyetçiler Mecliste yalnızca 4 sandalyelik bir farkla çoğunluğu elinde tutuyor.

RCP'nin 5 Ekim itibarıyla yayımladığı tablo, ara seçimlere bir ay kala özellikle Temsilciler Meclisinde yarışın oldukça çekişmeli olduğunu ve çok sayıda Cumhuriyetçi sandalyenin başa baş yarış kategorisinde bulunduğunu ortaya koyuyor.