Haber Giriş: Kaynak: AA
Başkentte "kayıp" olarak aranan kişi otomobilinde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan kişi, otomobilinin içerisinde kalbinden bıçaklanmış halde ölü bulundu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak ilçesinde fırıncılık yapan Yıldıray Altun'un (35) sabah iş yerine gitmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine telaşlanan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Yapılan incelemenin ardından Altun'a ait otomobil, ilçedeki bir mahallede park halinde bulundu. Kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş olduğu tespit edilen Altun'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ankaraSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 16:51
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