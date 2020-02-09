İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede cuma gününden itibaren yoğun kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Belediye olarak 24 saat aralıksız mücadele çalışması gerçekleştirdiklerini aktaran İbaş, "Kar kent genelinde etkili oluyor. Ekiplerimiz mahalle yollarında çok ciddi mücadele çalışmaları yürütüyorlar. Yollarımızda kar temizliği yapıyoruz." dedi.