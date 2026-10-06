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Dünya
CNN International 06.10.2026 09:40

30 dolara aldı, 1,35 milyon dolara sattı

ABD'de bir kişi, emlak satışında bulduğu tabloyu 30 dolara satın aldı. Eserin ünlü ressam Gertrude Abercrombie'ye ait olduğu anlaşılınca tablo açık artırmada 1,35 milyon dolara satıldı.

30 dolara aldı, 1,35 milyon dolara sattı

ABD'nin Michigan eyaletinde bir emlak satışında yalnızca 30 dolara satın alınan tablo, açık artırmada 1,35 milyon dolara alıcı buldu.

Tablonun, Amerikalı sürrealist ressam Gertrude Abercrombie'nin 1951 tarihli "Alderman Merriam's Shells" adlı eseri olduğu belirlendi.

8'e 11 inç boyutundaki tablo, bir evin garaja açılan koridorundaki karanlık bir köşede, diğer alıcıların dikkatini çekmeden duruyordu.

Tabloyu satın alan kişi, eserin üzerindeki silik "Abercrombie, '51" imzasını fark ederek 30 dolar ödeme yaptı.

Daha sonra bir Abercrombie sergisini ziyaret eden alıcı, sergi kataloğundaki 1952 tarihli gazete kupüründe satın aldığı tablonun fotoğrafını gördü.

Eser, uzman incelemesinin ardından Gertrude Abercrombie'ye ait olduğu doğrulanarak açık artırmaya çıkarıldı.

150 ila 250 bin dolar arasında değer biçilen tablo, açık artırmada 1 milyon 350 bin dolara satılarak sanatçının eserleri arasındaki yeni rekorun sahibi oldu.

Abercrombie'nin 1951'de yaptığı tabloda 10 deniz kabuğu yer alıyor. Deniz kabukları, sanatçının eserlerinde sık kullandığı sembollerden biri olarak biliniyor.

Daha önce sanatçının "Message for Mercy" adlı eseri 2025'te Sotheby's tarafından 1 milyon 20 bin dolara satılmıştı.

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