Ordu'da yıllık yumurta üretimi 40 milyonu aştı

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, kent genelinde yıllık üretilen yumurta miktarının 40 milyonu aştığını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verdiği desteklemelerle kümes sayılarının artmaya devam ettiğini söyleyen Sezgi, üretilen yumurtaların önemli kısmının organik olduğunu vurguladı.

Sezgi, üreticilere sağlanan hibe destekleriyle yıllık üretiminin önemli noktaya geldiğini kaydederek, "Ordu'da yıllık üretilen yumurta 40 milyonu aşmış durumda. Üreticilere sağlanan destek bu yıl daha da artırılacak. Önümüzdeki süreçte hedefimiz, yumurta üretimini artırmanın yanında tesisleşmek. Bu noktada bazı ilçelerimize yarka tesisleri kurmayı planlıyoruz" dedi.

Ordu'da üretilen yumurtaların pazar sorununun bulunmadığına işaret eden Sezgi, şöyle konuştu:

"Her geçen yıl pazar noktasında ciddi bir aşama kaydediyoruz. İlimizde üretilen yumurtaların önemli oranı Türkiye genelindeki yüzlerce markette satışa sunulmaktadır. Özellikle zincir marketlerin raflarında Ordu yumurtalarını görmek son derece mümkün. Birlik olarak daha çok çalışarak Türkiye'nin tüm bölgelerinde Ordu yumurtasını tüketicilerle buluşturmak."Sezgi, tavukların fındık zararlısı kokarcayı yok ettiğine dikkati çekerek, "Tavuğun olduğu yerlerde kahverengi kokarcaları görmek pek mümkün değil. Bu yüzden vatandaşlara tavuk beslemelerini öneriyoruz."