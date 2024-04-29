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Güncel
AA 29.04.2024 14:08

Kars'ta eve düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde geçen hafta bir eve düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kars'ta eve düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan'da Halil E'nin evine silahlı saldırı düzenlenmesi ve ikamet önündeki otların yakılması olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

Olaya karıştığı iddiasıyla E.A. (26), S.T. (28), A.K.B. (41) ve Y.E.Ö'yü (20) gözaltına alan ekipler, şüphelilerin iş yerleri, araçları ve adreslerinde yaptıkları aramada, silah, mühimmat ile gaz maskesi, benzin ve 4 telefon ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A. ve Y.E.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.T. ile A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede 23 Nisan'da meydana gelen ve yaralananın olmadığı saldırıda, Halil E'nin traktörü ile evinin camları zarar görmüştü.

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