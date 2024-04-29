Tarihi Yusuflu Köyü Hıdırellez ve Karakucak Güreş Şenlikleri 6 Mayıs'ta yapılacak

Sinop'ta bulunan Yusuflu köyünde düzenlenen geleneksel Tarihi Yusuflu Köyü Hıdırellez ve Karakucak Güreş Şenlikleri'ne, son 5 yıldır pandemi ve şenlik gününün ramazan ayına denk gelmesi gibi sebeplerden dolayı ara verilmişti.

Yusuflu Köyü Muhtarı Yıldıray Sarı yaptığı açıklamada, 5 yıllık aranın ardından şenliklerin kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Muhtar Sarı, köyün tarihi ve kültürel yapısının sembolü haline gelen şenliklerin Türkeli ve çevre ilçeler tarafından ilgiyle takip edildiğini, köy meclisi ile alınan kararlar doğrultusunda şenliklerin yapıldığı alanda eksikliklerin de tamamlanmasıyla şenlik gününe hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Muhtar Yıldıray Sarı, şenlikler kapsamında güreş müsabakalarının yapılacağını, 3 kategoride müsabakaların olacağını söyledi.