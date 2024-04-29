Milli yüzücü Merve Tuncel, ikinci kez olimpiyatlara katılmak için yoğun çalışıyor

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, her mevsim farklı ülkelerden takımlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Yüksek rakımı dolayısıyla tercih edilen havuzda, milli yüzücüler de antrenman yaparak organizasyonlara hazırlanıyor.

Performansını artırmak için Erzurum'da kamp yapan 19 yaşındaki milli yüzücü Merve Tuncel, 2-4 Mayıs'ta Edirne'de düzenlenecek Yıldız Genç ve Açık Yaş Türkiye Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'nde olimpiyat kotası almak için mücadele edecek.

Elde ettiği derecelerle organizasyonda kota alacağına inanan Merve Tuncel, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ardından 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları'na da katılmayı hedefliyor.

İkinci kez olimpiyatlara katılabilmek için yoğun antrenman yapıyor

Uluslararası organizasyonlarda yaklaşık 30'a yakın madalyası bulunan yüzücü, ikinci kez olimpiyatlara katılabilmek için yoğun antrenman yapıyor.

Merve Tuncel, yüzme sporuna 4 yaşında suyu çok sevdiği için başladığını söyledi.

Hiperaktif olduğu için de annesinin yönlendirmesiyle yüzmeye gittiğini aktaran milli sporcu, "16 yaşında olimpiyatlara katıldım. Bu gerçekten benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Onun dışında Avrupa uzun kulvar müsabakasında 800 metre serbestte büyükler kategorisinde Avrupa üçüncülüğüm var. Ülkemizde kadınlar kategorisinde alınmış ilk madalyamız. Bunun dışında dünya ve Avrupa gençlerde 400, 800 ve 1500 metre branşlarında altın madalyalarım var ve Avrupa gençlerde hem şampiyona rekoru hem de Avrupa gençler rekorlarım var" ifadelerini kullandı.