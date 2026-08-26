Bartın'da otomobil ile polis aracı çarpıştı

Aladağ Caddesi'nden Gölbucağı Mahallesi istikametine giden polis memuru A.D yönetimindeki sivil koruma polis aracı, Stadyum Sokak'tan ana yola çıkmak isteyen İ.A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, polis aracında bulunan şoför A.D. ve yanında bulunan komiser M.Y. yaralandı.
Polisler, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, yaralı polisleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.