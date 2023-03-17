Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu
Ünye ve Altınordu ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve kaçak tütün mamullerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Ünye ilçesinde S.E'nin adresinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Altınordu ilçesinde M.A'nın adresinde ise 400 doldurulmuş makaron, 7 bin 800 boş makaron, 1 sigara sarma makinesi ile 10 kilogram kaçak tütün bulundu.
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