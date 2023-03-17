Ünye ilçesinde S.E'nin adresinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Altınordu ilçesinde M.A'nın adresinde ise 400 doldurulmuş makaron, 7 bin 800 boş makaron, 1 sigara sarma makinesi ile 10 kilogram kaçak tütün bulundu.