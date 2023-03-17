Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 11:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aç kalan ayı köy yakınına kadar indi
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde aç kaldığı düşünülen ayı köy yakınına kadar indi. Ayıyı fark eden köy sakini o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ilkbaharın gelmesiyle uykusundan uyanan ayılar yiyecek bulabilmek için büyük bir mücadele veriyor.
Aç kaldığı düşünülen bir ayı Sorgun’a bağlı Duralidayılı Köyü yakınlarına kadar indi. Ayıyı gören bir vatandaş panik yaşasa da ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi ihmal etmedi. Bir süre dolanan ayı köy sakinini görünce bulunduğu yerden uzaklaşarak gözden kayboldu.
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