İl Sağlık Müdürlüğü, Bakanlıkça yürütülen "Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı" kapsamında kent genelindeki işletmeleri bilgilendirdi.

Müdürlük, 14-20 Mart Tuza Dikkat Haftası kapsamında da belirtilen kriterleri gönüllü olarak yerine getiren 3 işletmeye belge verdi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, "Aşırı Tuz Kullanımını Azaltan İşletme" unvanı alan Doğa Koleji'nde gazetecilere, fazla tuz tüketiminin kronik hastalıkların en önemli sebeplerinden biri olduğunu söyledi.





Hipertansiyon, kalp ve böbrek rahatsızlıkları, troid gibi hastalıkların engellenmesi ve erken aşamada önlenmesinin önemine dikkati çeken Bulut, söz konusu programın hastalıkların önlenmesinde önemli olduğunu aktardı.

Bulut, programdaki kriterlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yıllık olarak değerlendirmeleri yapıyoruz. Bunlar neler? Özellikle tuz tüketiminin zararlarıyla ilgili ya da alınması gereken ideal değer hakkında bilgilendirme yazıları, kullanılan besin öğelerinin günlük kalori ihtiyaçlarını belirten bilgilendirme yazısı ve masalarda tuz kullanımını teşvik edici tuzluk ya da paket tuz gibi uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik çeşitli değerlendirme kriterleri var"

Dünya Sağlık Örgütünün günlük tuz tüketim miktarı önerisinin 5 gram olduğuna işaret eden Bulut, "Bu da günlük bir çay kaşığına tekabül ediyor. İlimizde ilk aşamada tuz tüketiminde 8-10 gram düzeyine, önümüzdeki 10 yıl süresince de 5 gram seviyelerinin altına inmek hedefimiz" dedi.



"5 gramdan fazlası vücut dengesini bozuyor"

Bulut, tuzun, günlük vücut stabilitesinin sağlanması, kemik ve troid hastalıklarının önlenmesi, normal tansiyon değerlerinin oluşması için gerekli olduğunu ancak 5 gramdan fazlasının vücut dengesini bozduğunu, troid ve kalp hastalıklarını artırdığını vurguladı.

İşletmelerde ve yemekhanelerde yapılan yemeklerde tuz miktarının yeterli olduğunu kaydeden Bulut, öncelikle işletmelerdeki, okul ve hastane yemekhanelerindeki tuzlukların kaldırılması, bu konuda bilgilendirmelerin yapılması, günlük kalori miktarlarının belirtilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.