Halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray Emniyeti gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri yaptığı çalışmalar çerçevesinde şehir genelinde geniş çaplı çalışmalar yaptı. Yapılan denetim, uygulama ve ani baskınlarda 15 günde 8 bin şahsı sorgudan geçiren asayiş şubesi ekipleri, 65 aranan şüpheliyi yakaladı. Bu şahıslardan hırsızlık, kasten yaralama, kasten öldürme suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Muhtelif suçlara karışmış 337 kişi hakkında adli işlem yapan asayiş şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı 32 kişiden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 703 aracın denetlendiği çalışmalarda 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil bulunurken, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek 2 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet çalıntı kaydı bulunan tabanca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.