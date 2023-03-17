13 Mart 1992'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin acısını unutamayan Erzincanlılar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişimleriyle kentteki üretici ve bayilerden temin edilen ürünler deprem bölgesine gönderiliyor.

Erzincan Valiliği koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde kentteki üreticiler, Malatya'daki yetiştiricilere ulaştırılmak üzere 21 bin 600 kilogram süt yemi, 850 koli yumurta ve 680 kilogram Erzincan tulum peynirini yetkililere teslim etti.

Hazırlanan yem ve gıda malzemeleri Malatya'daki afetzedelere götürüldü.