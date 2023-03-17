Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil şarampole devrildi: 5 depremzede yaralandı
Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 depremzede hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da görevli piyade astsubay kıdemli çavuş A.Y. idaresindeki otomobil, Dinar ilçesine bağlı Karabedir köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, depremzede oldukları öğrenilen sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Afyonkarahisar
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