Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Akyazı Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde, A.D. idaresindeki hafif ticari araç ile F.Ç'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler F.Ç ile A.D, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trabzon
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