Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesindeki şehirler arası otobüs terminalinde Y.Z.P. ile M.B'yi yakaladı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin valizinde 275 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.