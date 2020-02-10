Mut Kaymakamlığı öncülüğünde Mut Şehit Ali Gümüş Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Mut Kaymakamı Muammer Köken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin,İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Orman İşletme Müdürü Necati Kulak, İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Köken, yaptığı açıklamada hünnap fidanları dikerek gelecek nesillere iyi bir miras bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Köken, öğrenciler için daha sağlıklı be mutlu bir ortam sağlayarak onların başarılı olmalarını sağlamak istediklerini kaydetti.