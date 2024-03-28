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Güncel
İHA 28.03.2024 09:31

Ordu'da üstyapı çalışmaları devam ediyor

Ordu’nun Altınordu Belediye'si tarafından şehir merkezindeki sokaklarda yenileme çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklar, yenileme ve ışıklandırma çalışmaları ile vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Ordu'da üstyapı çalışmaları devam ediyor
[Fotograf: İHA]

Ordu'nun Altınordu ilçesinin en eski mahallelerinden olan Düz Mahalle'de çalışmalar tamamlandı.

Altınordu Belediye Başkan'ı Aşkın Tören, ''Kent kimliği ve geleneksel dokunun yaşatılması öncelikli sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız ile hem mahalle sakinlerimizi sağlıklı bir altyapıya kavuşturuyor, hem de konforlu ve modern, aynı zamanda Altınordu’muzun doğal güzelliği ile uyumlu estetik sokaklar ile mahallelerimiz yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Şehrimizin tarihi sokakları başta olmak üzere, dokuya, siluete uygun modern aynı zamanda kent kimliği ve estetiği öncelikli çalışmalarımızla marka şehir hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Altınordu’muzu bölgesinin yıldızı parlayan şehri yapma kararlılığı ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Düz Mahalle esnafı ve vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, örnek bir çalışma olduğunu söylediler. 

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