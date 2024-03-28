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Güncel
İHA 28.03.2024 09:23

Düzce'de denetimlerde 12 bin aracın 1539'una ceza yazıldı

Düzce’de güvenlik güçlerince yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 321 aracın 1539’una çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Düzce'de denetimlerde 12 bin aracın 1539'una ceza yazıldı
[Fotograf: İHA]

Düzce’de huzur uygulamaları Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda il genelinde emniyet ve jandarma birimlerince, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla icra edilen faaliyetlerde 329’u motosiklet, 112 okul servisi olmak üzere toplam 12 bin 321 araç denetlendi.

Yapılan denetimlerde 122 araç trafikten men edilirken, 2 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Yapılan kontrollerde çeşitli maddelerden 1539’una çeşitli maddelerden 217 bin 103 lira cezai işlem uygulandı. 

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