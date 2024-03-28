Puslu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 28.03.2024 08:58

Datça'daki orman yangınında arı kovanları zarar gördü

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen orman yangınında arı kovanları zarar gördü.

Datça'daki orman yangınında arı kovanları zarar gördü
[Fotograf: İHA]

Hızırşah Mahallesi Pirenlik mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen yangında, piknik alanına 300 metre mesafedeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Ö.T.'ye ait arı kovanlarına da sıçrayan alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yangında arı kovanları zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
Muğla Orman Yangını
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:32
Gümrüklerde 142 Milyon TL'lik kaçakçılık girişimi engellendi
09:12
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
08:52
İklim taahhütlerine rağmen, petrol ve gaz üreticileri yatırımlarını 4 katına çıkarmayı planlıyor
08:49
Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
09:30
53 ilde uyuşturucu operasyonu: 434 gözaltı
07:47
Kolombiya, tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceğini duyurdu
Tarihi Ulu Cami'nin mahyası "Güzel ahlak cennete götürür" oldu
Tarihi Ulu Cami'nin mahyası "Güzel ahlak cennete götürür" oldu
FOTO FOKUS
Türkiye'nin enerjideki uluslararası kritik rolü
Türkiye'nin enerjideki uluslararası kritik rolü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ