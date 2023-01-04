Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da "torbacı" operasyonunda bir kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]
Ordu'da üzerinde uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Ünye ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında ekipler tarafından yakalanan S.D'nin üzerinde 150 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ordu Uyuşturucu
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