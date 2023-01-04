Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
[Fotograf: AA]
Mersin'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ramazan Kutan idaresindeki kamyon, Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Karaisalı Mahallesi mevkisinde önündeki araçtan düşen ağaç kütüğüne çarpmamak için manevra yaptı.
Karşı yöne geçen kamyon, Semra Kaya Doğanay'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta sıkışan Doğanay ve şarampole savrulan Kutan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Etiketler: Mersin
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